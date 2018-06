Stockholm (dpa) - Der Amerikaner Richard Heck und die Japaner Ei-ichi Negishi und Akira Suzuki erhalten in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie. Sie erhalten die Auszeichnung für die Verbindung von Kohlenstoffatomen zu komplexen Molekülen, die unser tägliches Leben verbessern. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Die höchste Auszeichnung für Chemiker ist mit rund einer Million Euro dotiert.

