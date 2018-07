Stuttgart (dpa) - Ex- CDU-Generalsekretär Heiner Geißler soll im Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 vermitteln. Baden- Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus wolle den 80- jährigen in seiner Regierungserklärung als Mittelsmann zwischen Gegnern und Befürwortern vorschlagen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.