München (dpa) - Das bayerische Kabinett hat den Weg für die Münchner Olympia-Bewerbung frei gemacht. Die Staatsregierung beschloss dazu das sogenannte Olympia-Gesetz. Danach würden die Olympischen Winterspiele 2018 den Freistaat rund 200 Millionen Euro kosten. Hinzu kommen etwa 30 Millionen Euro an Bürgschaften. Allein 160 Millionen an Staatsausgaben sind für Bauten vorgesehen. Mit 40 Millionen Euro will sich Bayern am Umwelt- und Nachhaltigkeitskonzept beteiligen. Das Internationale Olympische Komitee entscheidet am 6. Juli 2011 über die Bewerbung.

