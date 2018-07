New York (dpa) - Was bei vielen Mädchen in den USA auf dem Weihnachtswunschzettel stehen wird, ist jetzt schon klar: eine Justin Bieber-Puppe, bitte! Denn den kanadischen Pop-Star von YouTube gibt es ab Dezember als handliche Figur zu kaufen, berichtet die «New York Daily News».

Natürlich haben die Puppen den coolen Haarschnitt des Teenie-Idols und manche können sogar Ausschnitte seiner größten Hits «Baby» und «One Less Lonely Girl» singen. Derzeit ist der 16-Jährige mit seinem Album «My World 2» in den Top Ten der Billboard Charts vertreten.