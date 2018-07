Berlin/Neu Delhi (dpa) - Am neunten Jahrestag des Afghanistan-Einsatzes ist ein weiterer Bundeswehrsoldat am Hindukusch getötet worden. Kanzlerin Merkel spricht von einem «feigen Anschlag». Die Bundesregierung will sich davon aber nicht beirren lassen und den Einsatz fortsetzen.

