DFB-Team bereit: Vollzählig beim Abschlusstraining

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bereit für den EM-Qualifikations-Gipfel gegen die Türkei. Einen Tag vor der Spitzenpartie der Gruppe A waren alle 19 Spieler, die Bundestrainer Joachim Löw zur Verfügung hat, am Donnerstag beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion dabei. Der Münchner Toni Kroos und England-Legionär Jérome Boateng gelten als erste Kandidaten für die beiden vakanten Positionen in der deutschen Startelf.

Hiddink will auf Sieg spielen - Hamit wohl fit

Berlin (dpa) - Der türkische Fußball-Nationaltrainer Guus Hiddink will in der EM-Qualifikation gegen Deutschland auf Sieg spielen lassen. Die Mannschaft werde auf den Platz gehen, um zu gewinnen, verkündete der Coach am Donnerstag. Wer am Freitag in Berlin auflaufen wird, verriet der Niederländer nicht. Im Mittelfeld könnte der Dortmunder Nuri Sahin den verletzten Arda Turan ersetzen. Gute Chancen auf einen Einsatz hat der angeschlagene Bayern-Profi Hamit Altintop, der am Abend einen letzten Test absolvierte.

Para-Dressur: WM-Silber für Näpel

Lexington (dpa) - Britta Näpel hat für das deutsche Reit-Team bei der Weltmeisterschaft in der Para-Dressur die zweite Medaille gewonnen. Die 44-Jährige aus Wonsheim belegte am Donnerstag in Lexington in der Klasse Grade II den zweiten Platz mit ihrem Pferd Aquilina. Gold ging an die Niederländerin Petra van de Sande mit Toscane. Auf Platz vier kam Angelika Trabert aus Dreieich mit Ariva- Avanti.

Organisatoren in Linz bestätigen Serena-Rückkehr