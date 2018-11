Stuttgart (dpa) - Der Vermittler im Streit um Stuttgart 21, Heiner Geißler, wird nach Auskunft der Grünen demnächst einzelne Gespräche mit Befürwortern und Gegnern führen.

«Dann wird er entscheiden, ob er es für sinnvoll erachtet weiterzumachen», sagte Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann am Donnerstag in Stuttgart der Nachrichtenagentur dpa. «Wir haben uns erstmal in die Hände des Herrn Geißler begeben.» Kretschmann betonte erneut, die Grünen seien nur zum Dialog bereit, wenn es einen Baustopp gebe und alle Fakten ergebnisoffen diskutiert würden. Bisher sei Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) nur dazu bereit, darüber zu reden, was mit den Flächen geschieht, die durch die Tieferlegung des Bahnhofs frei werden. «Da liegen wir sehr weit auseinander.»