Lissabon (dpa) - Ein 14-Jähriger ist in Portugal 400 Kilometer mit dem Auto gefahren, um sich mit einer Internet-Liebe zu treffen.

Wie die Zeitung «Diario de Notícias» am Donnerstag berichtete, war der Junge am Montag von seinem Elternhaus im nordportugiesischen Dorf Nogueira an der Grenze zu Spanien einfach mit dem Wagen der Mutter und der EC-Karte aus der Brieftasche des Vaters losgefahren. Die Polizei erwischte Mario schließlich dem Bericht zufolge am Mittwoch vor einer Schule im Lissabonner Vorort Seixal.

Man habe den Jungen relativ schnell gefunden, weil er in seinem Zimmer mehrere Hinweise hinterlassen habe, verriet ein Polizeisprecher. «Ich liebe dich, Baby», habe der Junge etwa auf einer auf dem Bett gefundenen Straßenkarte von Seixal geschrieben. Der Beamte fügte erstaunt hinzu: «Dass Jungs oder Mädchen aus Liebe aus dem Elternhaus flüchten, kommt relativ häufig vor, aber dann geschieht das mit Fahrrad oder dem Bus. So etwas ist unglaublich».

Zunächst wurde der Wagen von Marios Mutter vor einer Schule gefunden, dann entdeckte die Polizei bald auch den Jungen in Begleitung der Freundin und eines weiteren Mädchens. Ein Gerichtsverfahren muss der Sohn einer Grundschullehrerin und eines Lastwagenfahrers wegen seines jungen Alters nicht befürchten. Zu Hause aber war schon am Mittwoch der Teufel los. «Das ist alles die Schuld des Internets, da lernen die Kinder solche Sachen», schimpfte Marios Opa, als Beamte den Jungen bei der Familie ablieferten.