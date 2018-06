Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Abend wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich erst bis auf gut 65 Punkte an sein bisheriges Jahreshoch heran. Dann fiel er aber wieder zurück und schloss mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 6276 Punkten. Der Referenzkurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte ihn auf 1,3970 US-Dollar fest.

