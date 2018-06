Stuttgart (dpa) - Der Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Verena Becker wird heute vor dem Oberlandesgericht Stuttgart fortgesetzt. Die Bundesanwaltschaft wirft der 58-Jährigen vor, Mittäterin bei der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seinen Begleitern am 7. April 1977 in Karlsruhe gewesen zu sein. Zwei Mitglieder des Mordkommandos hatten den Dienstwagen Bubacks damals von einem Motorrad aus beschossen. Am zweiten Verhandlungstag werden das Geschehen am Tattag und die «objektive Beweislage» gegen Becker im Mittelpunkt stehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.