Islamabad (dpa) - Die Angriffe auf Nachschublieferungen für die NATO-Truppen an der pakistanischen Grenze zu Afghanistan nehmen kein Ende: Bewaffnete griffen in der Nacht im nordwestlichen Distrikt Nowshera Dutzende am Straßenrand geparkte Lastwagen an und setzen mehr als 50 davon in Brand. Zwei Soldaten wurden bei dem Angriff getötet. Den Angaben zufolge fehlte der örtlichen Feuerwehr ausreichend Gerät, um die Brände zu löschen. In den vergangenen Tagen waren NATO-Lastwagen in Pakistan mehrfach das Ziel von Angriffen.

