Berlin (dpa) - Die von Bundespräsident Christian Wulff entfachte neue Debatte über die Rolle des Islam in Deutschland schlägt weiter hohe Wellen. Die Union lehnt die rechtliche Gleichstellung des Islam als Religionsgemeinschaft mit den christlichen Kirchen scharf ab. Das hatten SPD und Grüne gefordert. Hessens früherer Ministerpräsident Roland Koch verteidigte Wulffs Vorstoß für eine Aufwertung des Islam in Deutschland. Koch sagte im ZDF, der Denkanstoß des Bundespräsidenten gehe in die richtige Richtung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.