Stockholm (dpa) - Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an Peru: Die Schwedische Akademie in Stockholm hat die Auszeichnung heute Mario Vargas Llosa zuerkannt. Zu den bekanntesten Werken von Vargas Llosa gehören unter anderem «Das Fest des Ziegenbocks» und «Das Paradies ist anderswo». Der 74 Jahre alte Autor erhielt die Nachricht von der Auszeichnung in New York und äußerte sich «sehr gerührt und begeistert». Vargas Llosa lehrt dort an der Princeton- Universität.

