Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach durchwachsenen Arbeitsmarktdaten aus den USA etwas fester und knapp unter seinem Tageshoch geschlossen. Der Dax beendete den Tag 0,25 Prozent fester bei 6291,67 Punkten.

Auf Wochensicht bedeutete das ein Plus von 1,29 Prozent für den Leitindex. Der MDax stieg um 0,88 Prozent auf 8926,08 Punkte und setzte damit seinen Rekordkurs fort. Der TecDax verlor zwar 0,09 Prozent auf 773,33 Punkte, schloss damit aber auf seinem Tageshoch.

Während die Arbeitslosenquote in den USA im September überraschend stabil geblieben war, war die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Monat um 95 000 zurückgegangen. «Prinzipiell sollte man diese Daten nicht überbewerten», sagte indes Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Im Vergleich zu den Arbeitsmarktzahlen werte er in einer Nachbetrachtung vielmehr positiv, dass der ISM Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor am Dienstag gut ausgefallen sei.

K+S-Titel sprangen an der Dax-Spitze um 3,90 Prozent auf 46,130 Euro hoch. Händler verwiesen auf Medienberichte, denen zufolge das US-Agrarministerium seine Erwartungen für die Maisernte im laufenden Jahr gesenkt habe und nun auch pessimistischer als der Markt sei. Die Prognosen für Sojabohnen lägen ebenfalls unter den Markterwartungen. Zudem gab es Börsianern zufolge vage Gerüchte am Markt, ein Interessent könnte 58 Euro je K+S-Aktie bieten.

Nach einem verhaltenen Start kletterten die Aktien der Commerzbank um 3,15 Prozent auf 6,346 Euro hoch. Das «Handelsblatt» hatte berichtet, dass die für November vorgesehene Kapitalerhöhung angesichts des niedrigen Aktienkurses erst einmal auf Eis gelegt worden sei. MAN-Titel verloren nach einer Abstufung durch die UBS am Indexende 2,24 Prozent auf 77,21 Euro.

Wie schon an den vergangenen Handelstagen blieben die Papiere von Demag Cranes im Fokus. Die Titel schossen um 18,61 Prozent auf 37,350 Euro hoch, nachdem der Kranbauer nach eigenen Angaben Übernahme- Angebote ausländischer Unternehmen geprüft und abgelehnt hat. Die «Financial Times Deutschland» hatte zuvor von einem Interesse des finnischen Konkurrenten Konecranes - der dieses inzwischen bestätigte - und des US-Baumaschinenherstellers Terex berichtet. Händlern zufolge sorgt die jüngste Entwicklung für Fantasie auf einen möglicherweise entbrennenden Bieterstreit. Allerdings sei das Papier auch schon sehr gut gelaufen und das erhöhte Kursniveau müsse erst einmal jemand zu bezahlen bereit sein, schränkte ein Händler ein.

Der EuroStoxx 50 schloss knappe 0,05 Prozent tiefer bei 2785,43 Punkten. In Paris und London ging es für die nationalen Leitindizes ebenfalls leicht nach unten. Der New Yorker Dow Jones notierte indes zum europäischen Handelsschluss gut ein halbes Prozent im Plus.