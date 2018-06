NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag im New Yorker Handel nach einer anfänglichen Berg- und Talfahrt infolge eines enttäuschenden US-Arbeitsmarktberichts kaum mehr bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,3908 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3874 (Donnerstag: 1,3970) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7208 (0,7158) Euro.

Äußerungen des Chefs der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, der Kurs des Euro sei derzeit zu hoch und er sei "nicht glücklich mit dem aktuellen Niveau von 1,40 US-Dollar", hätten dem Markt eine Wende gegeben, meinte Währungsexperte Michael Woolfolk von BNY Mellon in New York. "Das nährt die Bedenken über wettbewerbliche Abwertungen, vor allem, da das Thema ausländische Währungen vom Internationalen Währungsfonds am Wochenende diskutiert wird", ergänzte er. Juncker hatte zudem gesagt, es sollte sichergestellt werden, dass schwächere Währungen zum Euro aufholten. Der derzeitige Dollar-Kurs entspreche nicht dem fundamentalen Niveau.