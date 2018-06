Inhalt Seite 1 — Abgespeckt: Der neue Deutsche Fernsehpreis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Alles wird kleiner, dafür auch übersichtlicher: Davon sind die Stifter des Deutschen Fernsehpreises, der an diesem Samstag in Köln verliehen wird, überzeugt.

Trotz vielfältiger Kritik gerade aus den Reihen der Schauspieler wurden einige Kategorien abgeschafft - 18 Sparten inklusive Ehrenpreis fürs Lebenswerk sind übriggeblieben.

Auch am Aufwand wird gespart: Statt der üblichen 2000 Gäste wurden dieses Jahr lediglich 1000 eingeladen. Die große Party findet im Anschluss an das abendliche Diner auch nicht statt - ein Barbetrieb soll genügen. An der Reform des Fernsehpreises hatte sich im Vorfeld der Bekanntgabe der Nominierungen am 22. September der Zorn der Filmschaffenden entzündet. Von Boykott war sogar die Rede. Doch der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler (BFFS) in Berlin verordnete Contenance: «Der BFFS hat zu keiner Zeit dazu aufgerufen, nicht zur Verleihung zu gehen», sagte eine Sprecherin. «Sondern nur vorausgesagt, dass die Kategorienänderung eine solche Reaktion von vielen Schauspielern nach sich ziehen wird. Der BFFS empfiehlt nach wie vor allen Eingeladenen, zur Verleihung zu gehen.»

Insbesondere die Streichung der Film-Auszeichnungen für die besten Nebendarsteller, beste Regie, den besten Schnitt, die beste Kamera, die beste Musik und die beste Ausstattung stieß auf Widerstand in der Branche. Die Fürsprecher der neuen Kategorieneinteilung, die auf eine gleichmäßige Verteilung der Auszeichnungen über alle Genres wie Film, Dokumentation, Information, Sport und Unterhaltung setzt, argumentierten, dass das Thema Film traditionell bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises überrepräsentiert gewesen sei - damit sei nun Schluss.

Im Mittelpunkt stehen dennoch die Mimen: Zehn Schauspieler können sich in diesem Jahr Hoffnungen auf den Deutschen Fernsehpreis machen - fünf Frauen und fünf Männer wurden nominiert. Als beste Schauspielerinnen wurden Ulrike Kriener («Klimawechsel», ZDF), Rosalie Thomass («Die letzten 30 Jahre», ARD), Nadja Uhl («Der Tote im Spreewald», ZDF), Ulrike Krumbiegel («Der verlorene Vater», ARD) und Jessica Schwarz («Romy», ARD) nominiert.

In der Kategorie bester Schauspieler konkurrieren Christoph Bach («Dutschke», ZDF), Martin Brambach («Barfuß bis zum Hals», Sat.1), Hinnerk Schönemann («Mörder auf Amrum», ZDF), Thomas Kretschmann («Romy», ARD) und Lars Eidinger («Verhältnisse», ARD) miteinander.

Als bester Fernsehfilm kommen im Bewertungszeitraum von September 2009 bis August 2010 in den Augen der Jury die Produktionen «Barfuß bis zum Hals», «Die letzten 30 Jahre», «Mörder auf Amrum», der Frankfurter «Tatort» mit dem Titel «Weil sie böse sind» (ARD) und «Zivilcourage» (ARD) infrage. Als beste Mehrteiler konkurrieren «Im Angesicht des Verbrechens» (ARD), «Die Grenze» (Sat.1) und «Vulkan» (RTL) miteinander. Die beste Serie machen «Allein gegen die Zeit» (NDR/WDR/MDR/Ki.Ka), Danni Lowinski (Sat.1) und «Klimawechsel» unter sich aus.