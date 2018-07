Wiesbaden (dpa) - Deutschland war im August bei ausländischen Gästen gefragter als vor einem Jahr. Die Zahl der Übernachtungen stieg um elf Prozent auf 7,7 Millionen.

Mit 38,9 Millionen Nächten verbrachten Deutsche nahezu unverändert häufig ihre Zeit in Hotels, Ferienhäusern und Rehakliniken oder auf Campingplätzen. Insgesamt verzeichnete die Branche im Vergleich zum August 2009 ein Plus von zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die aktuellen Daten liegen im Trend: Von Januar bis August 2010 ermittelten die Statistiker einen Anstieg von drei Prozent, bei Besuchern aus dem Ausland von zehn Prozent.

Beliebteste Reiseziele waren den Angaben zufolge Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern: Dort sei die Zahl der Übernachtungen überdurchschnittlich um zehn Prozent auf 9,9 Millionen angestiegen. Dafür dürften vor allem Geschäftsreisende verantwortlich sein, die im Aufschwung wieder mehr unterwegs waren. In kleineren Städten und Gemeinden haben die Besucher in etwa so oft wie im Vorjahresmonat übernachtet (36,7 Millionen Mal).

Einzig die Hoteliers profitierten im August von den steigenden Übernachtungszahlen mit einem Plus von sechs Prozent auf auf 24,8 Millionen. Bei den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken sank die Zahl der Übernachtungen um ein Prozent auf 4,1 Millionen. Bei Ferienhäusern, Erholungsheimen und Campingplätzen war das Minus mit drei Prozent (17,7 Millionen Übernachtungen) noch größer.