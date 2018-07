Inhalt Seite 1 — Deutsche Bauern müssen mit weniger EU-Geld rechnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel/Lübeck (dpa) - Deutschlands Bauern müssen sich auf deutliche Einschnitte bei den Agrarbeihilfen aus Brüssel einstellen. Die EU-Kommission will die Direktzahlungen bei der anstehenden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2014 zwischen den Mitgliedsstaaten gerechter verteilen.

Dies könnte Osteuropa zugutekommen. Die Agrarminister der Länder stemmen sich gegen eine Kürzung.

«Für die Agrarministerkonferenz ist die Beibehaltung der bisherigen Mittelausstattung der GAP von grundlegender Bedeutung», erklärten die Landwirtschaftsminister der Länder am Freitag nach ihrem Treffen in Lübeck. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) will möglichst hohe Zahlungen. Sie rechnet aber damit, dass die EU-Staaten in Osteuropa mehr Mittel bekommen: «Uns ist klar, dass die Bauern in den jungen EU-Staaten mehr Geld als bisher brauchen. Was das für die deutschen Landwirte bedeutet, hängt davon ab, wie hoch das Gesamtbudget nach 2013 ausfallen wird.» Die FDP im Bundestag warnte vor drastischen Einschnitten im EU-Agraretat.

Die EU-Fördertöpfe für die Landwirtschaft sind mit rund 56 Milliarden Euro der größte Posten im EU-Haushalt. Die deutschen Bauern bekommen mehr als sechs Milliarden Euro.

«In Zukunft müssen die Zahlungen transparenter, verständlicher und fairer sein», sagte ein Sprecher von EU-Kommissar Dacian Ciolos und bestätigte einen Bericht der «Financial Times Deutschland». Die Kluft zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten müsse kleiner werden.

Eine Einheitsprämie ist nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa vom Tisch. Ciolos nahm an der Konferenz in Lübeck teil, nannte dort aber keine Details. Ein erster Reformentwurf soll am 17. November vorliegen.

Die Agrarminister bemühten sich um Geschlossenheit. Nordrhein- Westfalens Ressortchef Johannes Remmel (Grüne) forderte allerdings in einer eigenen Protokollerklärung eine Kehrtwende der Agrarpolitik, mit der die Gelder stärker an Umwelt- und Klimaschutzauflagen gekoppelt werden. Aigner warnte: «Nur wenn wir einig sind, können wir frühzeitig unsere deutschen Interessen in der EU klar zum Ausdruck bringen und offensiv vertreten.»