Berlin/Nürnberg (dpa) - Kürzungsbescheide der Bundesagentur für Arbeit (BA) haben bei Hartz-IV-Empfängern für Empörung gesorgt. Darin sind die zum 1. Januar geplanten Kürzungen - etwa beim Elterngeld - bereits berücksichtigt, obwohl Bundestag und Bundesrat noch nicht zugestimmt haben.

In der Länderkammer hat das schwarz-gelbe Regierungslager aber keine Mehrheit mehr - und die Opposition hat Widerstand gegen das Vorhaben angekündigt. «Wir projizieren die Bescheide auf die Rechtslage der Zukunft», sagte BA-Sprecherin Anja Huth am Freitag in Nürnberg. Schon seit September würden Zahlungen für Anfang 2011 bewilligt: Die Bundesagentur wolle mit dem Vorgriff Überzahlungen vermeiden.

Das Bundesarbeitsministerium verteidigte dies. Es handele sich um einen «Vorgriff auf die geplante und vom Bundeskabinett schon gebilligte Gesetzesänderung», sagte Ministeriumssprecher Jens Flosdorff. Sollte das Sparpaket der Regierung wider erwarten nicht zum 1. Januar in Kraft treten, könnten die Betroffenen mit Rückerstattung rechnen.

«Bewilligen wir für Januar nach den alten höheren Sätzen und das Gesetz kommt durch, müssten wir das Geld zurückfordern», wies Huth die Kritik an dem Verfahren zurück. Betroffen sind laut BA 300 000 Familien.

«Der Bundestag mutiert unter Schwarz-Gelb zu einem Abnickorgan für Regierungsbeschlüsse», kritisierte der Linken-Politiker Jörn Wunderlich. Die Arbeitsmarktexpertin der Grünen, Brigitte Pothmer, nannte es «rechtswidrig, wenn die Jobcenter vorauseilend den Regierungswillen ausführen und damit Fakten schaffen».

Hartz-IV-Empfänger ohne eigenes Arbeitseinkommen sollen nach dem Plan der Regierung die 300 Euro Elterngeld im Monat nicht mehr zusätzlich zum Regelsatz von derzeit 359 Euro bekommen. Die Koalition will Jobsuchenden zudem das Übergangsgeld beim Wechsel von Arbeitslosengeld I zu Hartz IV streichen.

Eine Minderheit von Hartz-IV-Empfängern soll künftig etwas mehr als bisher in der Tasche behalten dürfen. Wer neben der staatlichen Unterstützung noch arbeitet, soll nach dem Willen der Koalition maximal 20 Euro im Monat mehr behalten dürfen - zumindest bei einem Arbeitseinkommen von mehr als 800 Euro. Darauf einigten sich Union und FDP am frühen Freitagmorgen in Berlin.