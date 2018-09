Inhalt Seite 1 — Siebtes Todesopfer nach Giftschlamm-Unglück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Budapest (dpa) - Sieben Menschen sind bislang bei dem Giftschlamm-Unglück in Ungarn ums Leben gekommen. Eine Analyse zeigt, dass die rote Brühe viel mehr Gift enthielt als zunächst angenommen. Die ungarische Regierung behauptet aber, die Lage sei unter Kontrolle.

Einsatzkräfte bargen am Freitag in dem Katastrophengebiet in der Kleinstadt Devecser zwei weitere Leichen, teilte der Katastrophenschutz mit. Eine Analyse des Umweltbundesamtes in Österreich ergab, dass der Schadstoffgehalt des Schlamms weit größer ist als angenommen. Nach Greenpeace-Angaben sind vor allem die Arsen- und Quecksilber-Werte gefährlich hoch. Die Umweltstiftung WWF warnte vor weiteren Unfällen dieser Art in Osteuropa.

150 Menschen wurden verletzt, als sich am Montag laugenhaltiger Industrieschlamm aus einem geborstenen Abfallbecken über Kolontar und vier weitere Orte im Westen Ungarns ergoss. Die meisten erlitten Verätzungen. Insgesamt sind rund 40 Quadratkilometer Land betroffen. Zudem floss die Brühe über Wasserläufe in die Donau.

Laut Greenpeace liegen die Arsen- und Quecksilber-Werte über den bei Rotschlamm üblichen Konzentrationen. Die Umweltschutzorganisation kritisierte, die ungarische Regierung habe die wahren Giftmengen offenbar verschweigen wollen. «Die Informationspolitik der ungarischen Regierung ist alles andere als EU-würdig», sagte der Greenpeace-Chemiker Herwig Schuster. «Wir sind überrascht, dass Greenpeace diese Ergebnisse veröffentlichen muss.»

Tausende Hektar Land seien für Jahre nicht mehr nutzbar, hieß es weiter. Insbesondere Quecksilber könne in die Nahrungskette gelangen und etwa den Verzehr von Fischen aus der Region für Jahre unmöglich machen. Die Umweltschutzorganisation hatte am Tag nach dem Unglück im Ort Kolontar Schlammproben genommen und diese vom österreichischen Umweltbundesamt in Wien analysieren lassen.

Die EU-Kommission schickt zunächst einen Verbindungsbeamten nach Ungarn. Wie die Kommission am Freitag mitteilte, soll der Beamte des Amtes für Katastrophenhilfe am Samstag in Ungarn eintreffen. Er werde dann die Arbeit von drei bis fünf Experten aus anderen EU-Staaten vorbereiten, um deren Entsendung Budapest gebeten hat.

Ungarns Regierungschef Viktor Orban gab an, die Situation sei derzeit unter Kontrolle. «Die Lage wird beherrscht», sagte er in Sofia nach Gesprächen mit seinem bulgarischen Amtskollegen Bojko Borissow.