DFB-Team bezwingt Türkei 3:0

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich auf dem Weg zur EM 2012 auch von der Türkei nicht aufhalten lassen. Torjäger Miroslav Klose mit zwei Treffern und Mesut Özil schossen das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Freitag im Berliner Olympiastadion zu einem verdienten 3:0-Erfolg gegen den schärfsten Rivalen in der Qualifikationsgruppe A. Für die DFB-Auswahl war es im Rennen zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine der dritte Sieg im dritten Spiel. Damit führt der WM-Dritte vor der Partie in Kasachstan am Dienstag die Gruppe mit drei Punkten Vorsprung vor den Türken an.

Volleyballer verpassen Spiel um WM-Platz fünf

Modena (dpa) - Den deutschen Volleyballern geht zum Ende der Weltmeisterschaft in Italien die Luft aus. In ihrem ersten Spiel der Platzierungsrunde am Freitag in Modena kassierte die Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano mit dem 0:3 gegen Olympiasieger USA ihre fünfte Turnierniederlage und verpasste damit das Spiel um den fünften Platz. Bei ihrem letzten Auftritt an diesem Samstag spielt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes gegen Bulgarien um Rang sieben.

BBL: Zweiter Sieg für Meister Bamberg

Frankfurt/Main (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Basketball Bundesliga einen perfekten Auftakt hingelegt. Der Double- Gewinner der Vorsaison gewann am Freitagabend bei Phoenix Hagen nach hartem Kampf mit 71:65 und feierte damit im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Neben dem Titelverteidiger sind nach dem zweiten Spieltag auch die EWE Baskets Oldenburg, die Eisbären Bremerhaven und die LTi Gießen 46ers noch ungeschlagen. Zum ersten Erfolg kam die TBB Trier gegen die Walter Tigers Tübingen.

Witt: Münchner Zustimmung Rückenwind für Olympia