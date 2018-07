Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Winfried Hermann, will nur bei einem kompletten Baustopp an Vermittlungsgesprächen über Stuttgart 21 teilnehmen. Wenn ernsthaft gesprochen werden solle, müsse Frieden herrschen, sagte der Grünen-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Die Ankündigung von Regierungschef Stefan Mappus, die Baumfällarbeiten und den Abriss des Südflügels des Hauptbahnhofs zu verschieben, reiche nicht aus. Der frühere CDU-Generalsekretär Geißler hatte gestern einen Bau- und Vergabestopp angekündigt, was Mappus und Grube aber dementierten.

