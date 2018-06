Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat dem inhaftierten chinesischen Menschenrechtler Liu Xiaobo zum Friedensnobelpreis gratuliert und erneut gefordert, ihn freizulassen. Die Bundesregierung wünsche sich, dass er aus der Haft freikomme und diesen Preis selber in Empfang nehmen kann, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Deutschland habe sich in der Vergangenheit für die Freilassung von Liu Xiaobo eingesetzt und werde das auch jetzt tun. Der Nobelpreisträger sei ein mutiger Mann, der in seiner Heimat Demokratie und Menschenrechten zur Durchsetzung verhelfen wolle.

