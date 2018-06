London (dpa) - Von Take That hat es schon alles gegeben: CDs, DVDs, Kalender, Puppen, T-Shirts - aber noch keinen Kinofilm. Das soll sich laut «The Sun» allerdings bald ändern.

Wie die Boulevardzeitung berichtet, lassen sich Gary Barlow (39), Mark Owen (38), Howard Donald (42), Jason Orange (40) und auch der zu ihnen zurückgekehrte Robbie Williams (36) schon seit Monaten auf Schritt und Tritt von Kameras begleiten. Zu Weihnachten soll die Dokumentation, die intime Einblicke in das Leben der fünf Sänger hinter den Kulissen gibt, in Großbritannien in die Kinos kommen. Ein Insider sagte, die Jungs hätten das Projekt durchziehen wollen, um zu dokumentieren, was seit ihrer Reunion mit Robbie alles passiert sei. Er sagte: «Es war nicht leicht, sie mussten ihre Seelen öfter entblößen als zunächst geplant war.»