Modena (dpa) - Den deutschen Volleyballern geht zum Ende der Weltmeisterschaft in Italien die Luft aus. In ihrem ersten Spiel der Platzierungsrunde in Modena kassierte die Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano mit dem 0:3 (22:25, 20:25, 23:25) gegen Olympiasieger USA ihre 5. Turnierniederlage.

Damit verpasste sie das Spiel um den fünften Platz. Bei ihrem letzten Auftritt an diesem Samstag spielt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Bulgarien um Rang sieben. Die Bulgaren verloren ihr Platzierungsspiel gegen Russland mit 1:3 (20:25, 24:26, 225:20, 23:25).

Bereits vor ihrem letzten Auftritt können die deutschen Volleyballer die WM als Erfolg buchen. Besser hatte eine DVV-Auswahl zuletzt vor 36 Jahren abgeschnitten. «Es ist das erste Mal, dass das wiedervereinige Deutschland unter den ersten acht Team bei einer WM ist», hatte Bundestrainer Lozano schon vor der Partie gegen die USA zufrieden Bilanz gezogen. Mit dem 0:3 am Mittwoch gegen Titelverteidiger Brasilien hatte das DVV-Team den Einzug ins Halbfinale verspielt.

In Modena konnte die deutsche Mannschaft nur im dritten Satz dagegen halten, an der 25. Niederlage im 34. Länderspiel gegen die USA änderte das jedoch nichts. Punktbeste Spieler für den DVV waren Jochen Schöps, der in seinem 200. Länderspiel 17 Zähler auf sein Konto brachte, und Robert Kromm (15).