Bergwerk San José/Berlin (dpa) - Sirenengeheul kurz nach Sonnenaufgang in der chilenischen Wüste: Der Rettungsschacht für die verschütteten Kumpel in Chile ist nach mehr als zwei Monaten frei.

Die Angehörigen der Männer sprangen vor Freude in die Luft, als Bohrarbeiter den Durchbruch des Schramm-Bohrers zu einem Werkstattraum in etwa 620 Meter Tiefe meldeten, zu dem die 33 Bergleute Zugang haben.

Im Lager Esperanza (Hoffnung) bei der Mine San José in der Atacama-Wüste brachen Angehörige der Verschütteten in Jubel aus, fielen sich weinend in die Arme und riefen: «Chi, Chi, Chi, Le, Le, Le», den chilenischen Schlachtruf bei sportlichen Wettkämpfen. Luftballons in den Nationalfarben blau, weiß, rot schwebten durch den klaren Morgen, an dem die letzte und entscheidende Phase der dramatischen Rettung der Männer begann.

Als die Bohrmannschaften mit ihrem schweren Gerät durch das Lager rollten, wurden sie mit einer kleinen Siegesparade verabschiedet. Hunderte Menschen, darunter viele Angehörige der Verschütteten, aber auch viele Journalisten, klatschten den Männern lange Beifall und ließen sie hochleben. Lastwagen, ein fahrbarer Bohrer und weitere Begleitfahrzeuge fuhren unter ohrenbetäubendem Hupen durch das Lager. «Cumplimos» (Aufgabe erfüllt) war auf die Kotflügel gemalt. Die Angehörigen riefen: «Vielen Dank, ihr seid Helden».

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte laut einer Mitteilung in Berlin: «Ich freue mich mit den eingeschlossenen Bergleuten und Familien, dass die Rettung nach dem geglückten Bohrvorstoß in greifbare Nähe rückt. Ich hoffe, dass die langen Tage und Wochen des Bangens und Wartens nun bald ein glückliches Ende haben», fügte der Minister hinzu.

Der Bohrer vom Typ Schramm T-130 hatte sich nach dem Wechsel eines Bohrkopfs nur noch vorsichtig und langsam in die Tiefe gefräst, um die Decke des Werkraums nicht zum Einsturz zu bringen. Die Spannung im Camp Esperanza, in dem Angehörige der Eingeschlossenen seit Wochen zelten, entlud sich in einer Explosion aus Freude und Jubel. Die Sirenen der Bohrarbeiter und von Polizeiautos heulten und ein Lehrer der Behelfsschule für die Kinder unter den Angehörigen schlug unermüdlich etwa eine halbe Stunde lang die Schulglocke.

Zuvor hatten die Familien aber auch laut Unmut über die stündlich wachsende Zahl von Journalisten aus aller Welt geäußert. «Halt' mir bloß die Journalisten vom Leib», sagte eine Frau. «Ich will, dass das hier endlich vorüber ist», sagte ein anderer Angehöriger eines der Bergleute.