London/Liverpool (dpa) - Der Mann ist eine Ikone: Tausende Fans in aller Welt haben am Samstag bei unzähligen Veranstaltungen den 70. Geburtstag des Beatles-Mitbegründers John Lennon gefeiert.

Die Feiern sind Teil des «Lennon-Jahres»: Der Musiker wurde vor 70 Jahren geboren, gründete vor 50 Jahren die Beatles, löste sie vor 40 Jahren wieder auf und wurde am 8. Dezember vor 30 Jahren ermordet.

In seiner Heimatstadt Liverpool enthüllten seine erste Frau Cynthia und Lennons Sohn Julian (47) eine Friedens-Skulptur. «Ich glaube, die Zeit des Trauerns um seinen Tod ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Freude über sein Leben angebrochen», sagte die geschiedene Lennon-Gattin.

Seine zweite Frau Yoko Ono erbaute in Island einen «Imagine»-Tower aus Licht - sie ließ ihn am Samstag erneut leuchten und rief anlässlich des Geburtstags ihres 1980 in New York erschossenen Ehemannes zum Weltfrieden auf.

Der Hersteller der von Lennon gespielten Gitarre hat auf Anregung von Yoko Ono eine eigene limitierte Edition dreier Akustik-Gitarren zum «Lennon-Jahr» 2010 aufgelegt - zu Preisen zwischen 5000 und 15 000 US-Dollar (3600 bis 11 000 Euro).

Lennon war als Gitarrist und Sänger der Beatles einer der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker überhaupt. Nach Auflösung der Band machte Lennon als Solist weiter und wurde mit seiner 1971 veröffentlichten Ballade «Imagine» zur Ikone der Friedensbewegung. Während seiner Ehe mit Yoko Ono wurde Lennon auch für seine Spleens bekannt - von der Urschreitherapie bis zum Ausrufen des Staats «Nutopia», dessen Nationalhymne aus drei Sekunden Stille bestand und der keine Grenzen, keine Pässe und eine Flagge hat, die komplett weiß ist.