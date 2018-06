Santiago de Chile (dpa) - Spannung in Chiles Atacama-Wüste: Dort warten die 33 eingeschlossenen Minenarbeiter und deren Familien auf den bevorstehenden Durchbruch für den Rettungsschacht. Chiles Bergbauminister sagte, er rechne damit, dass der Bohrer in Kürze an seinem Ziel in rund 630 Meter Tiefe ankomme. Nach dem Durchbruch könne es drei bis möglicherweise zehn Tage dauern, bis die Bergung anfange. Der Beginn hängt auch davon ab, auf welcher Länge der Rettungsschacht stabilisiert werden muss.

