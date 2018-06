Stuttgart (dpa) - Mehrere zehntausend Menschen werden heute zu einer neuerlichen Demonstration gegen das Bahnbauprojekt Stuttgart 21 erwartet. Die Demonstration steht unter dem Motto «Baustopp sofort - dann Gespräche!». Am Freitag vergangener Woche hatten nach Polizeiangaben rund 50 000 Menschen gegen das Milliardenprojekt und das harte Vorgehen der Polizei am Abend zuvor protestiert. Das Projekt Stuttgart 21 sieht den Umbau des Stuttgarter Kopfbahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation und deren Anbindung an die geplante ICE-Neubaustrecke nach Ulm vor.

