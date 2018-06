Cuxhaven (dpa) - Auf der Ostsee ist in der Nähe von Fehmarn eine Fähre in Brand geraten. An Bord waren mehr als 200 Menschen. Alle sind aber bereits in Sicherheit. Rettungsschiffe und Notschlepper sind im Einsatz, um den Brand zu löschen. Gegen Mitternacht war es auf dem Oberdeck zu einer Explosion gekommen. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar. Alle Schiffe in der Nähe waren nach dem Notruf sofort zur Hilfe geeilt. Die Auto-und Personenfähre war auf dem Weg von Kiel ins litauische Klaipeda.

