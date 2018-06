Offenbach (dpa) - Auch heute scheint nach Auflösung örtlicher Nebelfelder meist die Sonne. Nach Westen und Südwesten hin zeigen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes einige hohe Wolkenfelder, es bleibt aber trocken.

Die Temperatur steigt auf 14 bis 19, am Rhein und seinen Nebenflüssen auf Werte um 20 Grad oder knapp darüber. Der schwache bis mäßige Wind aus östlichen Richtungen frischt mitunter leicht, an der Ostsee sowie in einigen Hochlagen auch stark böig auf.

In der Nacht zum Sonntag kühlt es bei klarem Himmel auf 10 bis 2 Grad ab, mit den tiefsten Werten im Osten. Nur vereinzelt bildet sich Nebel, am ehesten wiederum im Süden des Landes. Stellenweise gibt es leichten Bodenfrost.