Mit 14 Alben stand Peter Maffay auf Platz eins der deutschen Charts - das ist Rekord. Auch sein aktuelles Album «Tattoos» schaffte das - eine Sammlung seiner bekanntesten Songs, eingespielt mit großem Orchester. Im Januar stellte er die Platte live in Berlin vor, unterstützt vom VW Philharmonic Orchestra. Nun kommt der 61-Jährige zu seinem 40. Bühnenjubiläum mit diesem Orchester auf große Deutschlandtournee und bietet Songs wie «Sonne in der Nacht», «Eiszeit» oder «Und es war Sommer» in klassischen Arrangements. Die Termine: Hamburg (2.), Berlin (4.), Kiel (5.), Halle/Westfalen (6.), Leipzig (8.), Rostock (9.), Bremen (10.), Flensburg (12.), Hannover (13.), Mannheim (14.), Nürnberg (16.), Frankfurt/Main (18.), Dortmund (19.), Dresden (20.), Magdeburg (22.), Erfurt (23.), München (25.), Frankfurt/Main (26.), Trier (27.), Stuttgart (29.) und Freiburg (30.). Im Dezember wird die Tour fortgesetzt.

Termine Peter Maffay