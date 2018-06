In den 90er Jahren waren sie eine der einflussreichsten =deutschen Rockbands. Dann gab es Knatsch und das Aus - zehn Jahre lang war Selig nicht existent. Im vergangenen Jahr rauften sich die Musiker um Sänger Jan Plewka wieder zusammen und feierten ein erfolgreiches Comeback. In diesem Herbst kam bereits das zweite Album nach der Wiedervereinigung heraus - «Von Ewigkeit zu Ewigkeit» schaffte es immerhin in die Top Ten. Live zu hören sind die Musiker in Köln (22.), Freiburg (23.), München (24.), Würzburg (27.), Erlangen (28.) und Stuttgart (29.). Weitere Konzerte spielt Selig im Dezember.

www.selig.eu/3/dates.php