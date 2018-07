Es klingt, als sei es nie anders gewesen: Schauspielerin und Sängerin Anna Loos singt mit solcher Leidenschaft und Inbrunst, dass selbst eingefleischte Silly-Fans in ihr die legitime Nachfolgerin der 1996 gestorbenen Frontfrau Tamara Danz sehen. Seit 2006 ist Loos dabei, doch erst in diesem Jahr begann es richtig: «Alles Rot», das erste Studioalbum mit komplett neuem Material seit dem Tod von Danz, stürmte in die Top Ten, eine erste Konzertreise im Mai war ebenso umjubelt wie die Open-Air-Termine im Sommer, und bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest kam Silly auf Platz zwei - die Ostrocker sind mittlerweile gesamtdeutsche Musikstars. Der zweite Teil der «Alles Rot»-Tour führt die Band nach Bochum (16.), Köln (18.), Erfurt (19.), Leipzig (20.), Dresden (22.), Rostock (24.), Magdeburg (25.) und Saarbrücken (29.). Im Dezember geht es weiter.

