Nach 26 Jahren sagt Mick Hucknall «Macht's gut»: Mit seiner «Farewell Tour» verabschiedet sich der Simply-Red-Frontmann von den Fans der britischen Gruppe, denn ab 2011 will er nur noch solo auftreten. Doch zuvor gibt es noch einmal die größten Hits der Band wie «Holding Back The Years», «The Right Thing», «A New Flame» oder «Something Got Me Started» live zu hören. Simply Red tritt auf in Berlin (13.), Leipzig (16.), Frankfurt/Main (17.), München (24.), Stuttgart (26.), Mannheim (27.), Hamburg (29.) und Oberhausen (30.). Am 1. Dezember gibt es noch ein Konzert in Köln.

