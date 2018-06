Berlin (dpa) - Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wird aus Expertensicht kräftig von der Industrie angetrieben. In diesem Jahr dürfte die Industrieproduktion um 8 Prozent zulegen und damit stärker als die gesamte Volkswirtschaft mit erwarteten 3,4 Prozent.

Das teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Montag mit. Nach dem jähen Einbruch um 16 Prozent im vergangenen Jahr sei nun in fast allen Industriebranchen eine schnelle Besserung zu beobachten. Für 2011 sei dann noch ein Plus von 4 Prozent zu erwarten.

«Die Industrie schwenkt damit aber nur wieder auf einen regulären Wachstumspfad ein», sagte DIW-Expertin Dorothea Lucke.

DIW Pressemitteilung