Hamburg (dpa) - Mit einer schlichten, aber ergreifenden Trauerfeier hat Deutschland Abschied von Loki Schmidt genommen. Ihr Mann, Altbundeskanzler Helmut Schmidt (91), nahm in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis gefasst an dem Trauergottesdienst teil, an der Seite seiner Tochter Susanne (63).

«Wir sind unendlich traurig», stand auf der Schleife ihres Familienkranzes zu Füßen des mit weißen Lilien geschmückten Sargs.

Mehr als 2000 Gäste waren in die Barockkirche gekommen, darunter viel Polit-Prominenz vergangener Jahre. Neben den Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Horst Köhler nahmen auch amtierende Politiker teil, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). An dem trüben Novembertag wurden sie vor der Kirche von mehreren hundert Hamburgern empfangen.

Loki Schmidt hatte sich im September einen Fuß gebrochen und musste operiert werden. Von diesem Eingriff erholte sie sich nicht mehr. Sie starb am 21. Oktober in ihrem Haus in Hamburg-Langenhorn im Alter von 91 Jahren.

Mit bewegter Stimme nahm der frühere Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) Abschied von «unserer Freundin Loki»: «Ruhe sanft - Wir werden Dich nicht vergessen.» Er sei von «Loki» schon 2006 in die Pflicht für die Trauerfeier genommen worden: «Kann man bei dir noch eine Bestellung aufgeben?», habe sie ihn gefragt. «Angst vor dem Tod hatte sie nicht.»

Voscherau bat Helmut Schmidt, der in Trauer versunken andächtig in seinem Rollstuhl saß, die Hilfe seiner Freunde anzunehmen - damit die Abende nun nicht in Einsamkeit mündeten. Schmidt blieb fast bis zum Ende der Zeremonie stark, dann weinte er kurz mit seiner Tochter.

Von der Kindheit in Hamburger Arbeitervierteln, über das Lehrerstudium bis zu den Jahren in Bonn und ihrem großen Naturschutzengagement - Voscherau ließ Loki Schmidts Leben noch einmal Revue passieren. In all den turbulenten Jahrzehnten an der Seite von Helmut Schmidt sei sie eines geblieben: «Loki war der ruhende Pol der Familie, die Kraft, die zusammenhält.»