Berlin (dpa) - Selbst deutsche Sicherheitskreise sprechen von einer neuen Dimension. Wohl zum ersten Mal wurde eine von Islamisten gefertigte Bombe im Flugzeug über Deutschland transportiert.

Die aus dem Jemen kommende Paketbombe, die nach ihrem Umschlag am Flughafen Köln/Bonn am East-Midlands-Airport in England entdeckt wurde und für die USA bestimmt war, gibt Rückschlüsse auf die technische Raffinesse der mutmaßlichen Al-Kaida-Terroristen.

Die Bundesregierung ist alarmiert und prüft nun Einfuhrverbote für Fracht nicht nur aus dem Jemen. Denn es ist unklar, ob die heiße Fracht ein Test war oder bereits ein Anschlagversuch.

Es ist schon ungewöhnlich, dass ein deutscher Innenminister eine lange geplante Israel-Reise absagt. Thomas de Maizière macht sich stattdessen am Montagnachmittag am Flughafen Köln/Bonn ein Bild von der Sicherheitslage im Frachtbereich. Hier wurde eines der zwei Pakete aus dem Jemen umgeladen. Der Minister hat eingeräumt, dass Luftfracht «relativ wenig» kontrolliert werde. Deshalb werde das Thema die EU-Innenministerkonferenz in dieser Woche beschäftigen.

Der Parlamentarische Verkehrsstaatssekretär Jan Mücke (FDP) warnt vor der Illusion absoluter Sicherheit: «Es ist bei dem jetzigen Frachtaufkommen praktisch unmöglich, die ganze Fracht zu scannen.» Und die mutmaßlichen islamistischen Terroristen wandten kaum zu entdeckende Methoden an. Der selbst für Spürhunde nicht zu riechende Sprengstoff PETN wurde in Toner-Kassetten von Druckern eingebaut.

Es gab einen sehr ausgeklügelten Zündmechanismus, Teile von Handys seien verwendet worden, heißt es aus Sicherheitskreisen. Es wird davon ausgegangen, dass das funktioniert hätte. Hoch professionell sei das präpariert gewesen, sagen Regierungsvertreter am Montag. Die 300 Gramm Sprengstoff, die in Frachtzentren in Dubai entdeckt wurden und die 400 Gramm, die über Deutschland und Großbritannien versendet wurden, hätten großen Schaden anrichten können, so die Einschätzung der deutschen Sicherheitsexperten.

Nicht so professionell scheint die internationale Zusammenarbeit bei der Aufdeckung des Terror-Plots gelaufen zu sein. Am Donnerstag um 22.56 Uhr, war das aus Jemen kommende Paket in Köln/Bonn gelandet. Am Freitagmorgen um 2.04 Uhr wurde es nach Großbritannien auf den Frachtumschlagsplatz East-Midlands-Airport weitergeleitet - eine halbe Stunde nachdem der saudi-arabische Geheimdienst das Bundeskriminalamt informiert hatte. Die Briten aber reagieren auf die Hinweise der Saudis zunächst nicht und werden um 03.59 Uhr von deutscher Seite über die Ankunft des Pakets informiert.