Berlin (dpa) - Wenn der Geschäftsmann Peter Highman (Robert Downey Jr.) vorher auch nur ansatzweise geahnt hätte, auf was er sich bei dem gemeinsamen Atlanta-Trip mit dem chaotischen Möchtegernschauspieler Ethan Tremblay (Zach Galifianakis) einlässt, wäre er wohl schreiend davongelaufen.

Doch Peter hat es ziemlich eilig, denn in fünf Tagen ist der errechnete Geburtstermin seines Kindes. So hinterlassen die beiden Männer auf ihrem Weg durch die Staaten eine Schneise der Verwüstung, denn auf ihrer Fahrt geht so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Todd Phillips («Hangover») bringt mit Werk eine Komödie voller schriller Gags und emotionaler Momente auf die Leinwand.

(Stichtag, USA 2010, 100 Min., FSK o. A., von Todd Phillips, mit Robert Downey Junior, Zach Galifianakis)

wwws.warnerbros.de/duedate