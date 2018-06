Los Angeles (dpa) - Gleich drei neue Sterne auf dem «Hollywood Walk of Fame»: Die US-Schauspielerin Laura Dern, ihr Vater Bruce Dern und ihre Mutter Diane Ladd sind auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood mit Sternenplaketten geehrt worden. Erstmals wurden damit drei Darsteller einer Familie auf einen Schlag ausgezeichnet. Diane Ladd und Laura Dern waren unter anderem 1991 zusammen in dem Film «Die Lust der schönen Rose» aufgetreten. Bruce Dern glänzte in Filmen wie «Der große Gatsby» und «Coming Home».

