Düsseldorf (dpa) - Die CDU in Nordrhein-Westfalen steht vor einem Neubeginn. Bundesumweltminister Norbert Röttgen soll die Führung des größten Landesverbandes der Christdemokraten übernehmen und die rot- grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft herausfordern. Dafür entschied sich eine deutliche Mehrheit der Partei bei einer Mitgliederbefragung. Für Röttgen gab es in der am Sonntag beendeten Mitgliederbefragung 54,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf den einzigen Gegenkandidaten, den früheren Landes- Integrationsminister Armin Laschet, entfielen 45,2 Prozent.

