Schmalkalden (dpa) - Ein fast 40 mal 15 Meter großer Krater hat sich in der Nacht mitten in einem Wohngebiet in Thüringen gebildet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, riss das Loch in Schmalkalden auf und verschluckte ein Auto - ein weiteres drohe ebenfalls abzustürzen. Der Krater sei rund 20 Meter tief. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zahlreiche Einfamilienhäuser seien evakuiert worden. Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr ist im Einsatz. Die Ursache für den Erdrutsch ist noch nicht bekannt.

