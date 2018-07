Kathmandu (dpa) - In den Bergen Nepals ist ein deutscher Trekkingtourist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche des 55-Jährigen in einem Hotel in der etwa 3800 Meter hoch gelegenen Himalaya-Region Mustang entdeckt. Die genaue Todesursache werde untersucht. Ermittler gehen davon aus, dass der Tourist an einer Kombination aus Höhenkrankheit und Unterkühlung gestorben sein könnte. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Kathmandu versucht derzeit, mit den Angehörigen des Mannes Kontakt aufzunehmen.

