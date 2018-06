Bagdad (dpa) - Bei einer blutigen Geiselnahme in einer irakischen Kirche sind in der Nacht 55 Menschen ums Leben gekommen. Die ehemalige Umweltministerin und christliche Aktivistin, Pascale Warda, sprach von 50 toten Christen. Mit ihnen starben fünf Geiselnehmer. Die Agentur Sumeria News meldete, 70 Menschen hätten Verletzungen erlitten. Die Polizei hatte vergeblich versucht, die Christen aus der Kirche in Bagdad zu befreien. Doch als die Polizisten das Gotteshaus stürmten, zündeten die Terroristen ihre Sprengstoffgürtel.

