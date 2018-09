Massa (dpa) - Erdrutsche haben in Italien nach einem Unwetter mindestens zwei Menschen getötet. Die Bergungsmannschaften zogen bei Massa in der Toskana eine 39-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind tot aus den Schlammmassen. Die Geröllflut hatte ihr Haus erfasst und zerstört. Nach einem verschütteten Mann wurde noch gegraben. Das berichteten italienische Medien. Das Unwetter hat in Norditalien Flüsse wie den Seveso und den Lambro über die Ufer treten lassen. In Venedig steht etwa ein Siebtel der Lagunenstadt unter Wasser.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.