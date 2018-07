Char Darah (dpa) - Deutsche Kampfsoldaten in der nordafghanischen Unruheprovinz Kundus kritisieren Mängel an ihrer Ausrüstung. Die Bundeswehr bleibe bei der Versorgung und Ausrüstung der Truppe hinter ihren Möglichkeiten, sagte der Chef der dritten Kompanie der Task Force Kundus, Hauptmann Michael L., der dpa. Die Soldaten könnten wesentlich effizienter und schneller ausgerüstet werden. Der Offizier sagte aber auch, die Mängel seien nicht so schwer, dass sie kriegsentscheidend seien.

