Schmalkalden (dpa) - Riesenschreck in Thüringen: Ein riesiger Krater ist mitten in einem Wohngebiet im thüringischen Schmalkalden aufgerissen und hat ein Auto verschlungen. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Wie durch ein Wunder wurde aber niemand verletzt. Luftbilder zeigen, wie nah die Anwohner an einer Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Nach Angaben der Stadtverwaltung gab es auch Risse an Häusern, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

