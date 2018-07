Hamburg (dpa) - Mit einer schlichten, aber ergreifenden Trauerfeier hat Deutschland Abschied von Loki Schmidt genommen. Ihr Mann, Altbundeskanzler Helmut Schmidt, nahm im Hamburger Michel gefasst an dem Trauergottesdienst teil, an der Seite seiner Tochter Susanne. Mehr als 2000 Gäste waren in die Barockkirche gekommen, darunter viel Polit-Prominenz. Neben den Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Horst Köhler nahmen auch amtierende Politiker teil, allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel.

