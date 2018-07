Inhalt Seite 1 — Analyse: Sachverständige erwarten Boom Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - «Natürlich hat jeder Erfolg viele Väter», sagt der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Wolfgang Franz. Er will niemandem zu nahe treten.

Er will aber auch nicht, dass sich Schwarz-Gelb und insbesondere die Liberalen allein die guten Konjunkturdaten als Erfolg ans Revers heften.

Auch die Vorgängerregierungen, Schwarz-Rot und Rot-Grün, seien daran beteiligt, sagt Franz weise und nennt unter anderem die Arbeitsmarktreformen, die Rente mit 67 und die gesunkene Besteuerung der Unternehmen. Aber auch die jetzige Bundesregierung habe - «bei allen Irrungen und Wirrungen» - zum Erfolg beigetragen.

Deutschland müsse stärker aus der Krise hervorgehen als es hineingeriet, war die Losung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der größten Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit. Bereits Schwarz-Rot legte dafür den Grundstein. Und in der Tat kommt Deutschland nun besser aus der Krise als andere Staaten in Europa und auch weltweit. Nach der mittelfristigen Prognose von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erreicht Deutschland 2012 wieder das Steuereinnahmenniveau aus dem Vorkrisenjahr 2008.

Das anerkennt auch der Sachverständigenrat. Fast schon euphorisch setzt er die Wachstumsprognose für das laufende Jahr mit 3,7 Prozent um 0,3 Punkte höher an als die Bundesregierung. Und auch 2011 liegt er um 0,4 Punkte über deren Vorhersage von 1,8 Prozent. Mit dem Wachstum 2010 könne fast der Einbruch des Krisenjahres 2009 von 4,7 Prozent wettgemacht werden, meint Franz und sagt der Regierung einen stabilen, wenn auch flachen Wachstumspfad in den nächsten Jahren voraus.

Angesichts solcher Wirtschaftsdaten würde es wohl niemanden überraschen, wenn die schwarz-gelbe Koalition spätestens im Wahljahr 2013 die Steuern für die Bürger senken würde. Ja, die Öffentlichkeit rechnet fast schon mit diesem Schachzug der Regierung, zumal Union und FDP zu Beginn ihrer Koalition von 24 Milliarden Euro jährlicher Steuererleichterung gesprochen hatten.

Steuerentlastungen, meint Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) im ARD-«Morgenmagazin», sollten «rechtzeitig zur weiteren Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung» auf den Weg gebracht werden. «Ich gehe davon aus, dass man 2012 in der Lage ist, entsprechende Beschlüsse auf den Weg zu bringen», macht der Minister diese Absicht deutlich.