Berlin (dpa) - Nur wenige Tage nach ihrer Einführung muss die Software zum neuen elektronischen Personalausweis erneuert werden. In Kürze werde eine neue Version der sogenannten AusweisApp bereitgestellt, heißt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ein Mitglied der Piratenpartei hatte die Schwachstelle in der Software entdeckt. Dadurch ist es möglich, unter bestimmten Umständen via AusweisApp bösartige Dateien auf der Festplatte abzulegen.

